NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im Juni an Schwung verloren. Der vom IHS Markit Institut erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,0 von 53,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

"Die Wirtschaft hat das zweite Quartal mit einer etwas schwächeren Note beendet", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Es gibt allerdings Zeichen, dass das Wachstum wieder anziehen könnte - das Neugeschäft wächst mit der höchsten Rate seit fünf Monaten."

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes sank nach den Daten der ersten Veröffentlichung auf 52,1 Zähler von 52,7 im Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 53,0 erwartet.

Der Index für den Servicesektor fiel auf 53,0 Punkte von 53,6 im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 53,5 gerechnet.

June 23, 2017 09:52 ET (13:52 GMT)

