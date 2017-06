Mönchengladbach (ots) -



- Schülerin Franziska Berten engagiert sich im Rahmen der "Aktion Tagwerk - Dein Tag für Afrika"



- Santander Mitarbeiter spendeten 500 Euro



"Du spieltest Cello zu Cappuccino und Espresso in unsrer' Bank in Mönchengladbach..." so könnten sich die Mitarbeiter der Santander Consumer Bank AG - angelehnt an Udo Lindenbergs Lied - bei einer jungen Musikerin bedanken. Die erst zwölf Jahre alte Franziska Berten gab vor kurzem ein einstündiges Cello-Konzert in der Unternehmenszentrale, um Spenden für ein soziales Projekt zu erspielen.



Wie kam es dazu? Mitte Mai schrieb Franziska Berten einen Brief an Ulrich Leuschner, Vorstandsvorsitzender der Santander Consumer Bank AG. Sie bat darum, in einem der "Pausenbereiche der Bank zur Mittagszeit Cello spielen und eine Sammelbüchse aufstellen zu dürfen", um damit zu "Aktion Tagwerk - Dein Tag für Afrika" beizutragen. Bereits das siebte Jahr in Folge nimmt das Gymnasium Rheindahlen an der bundesweiten Aktion teil. Mit den von den Schülern eingebrachten Spenden unterstützt die Schule ihre langjährige Partnerschule in Offinso (Ghana) sowie die Organisationen "Brot für die Welt" und "Human Help Network" für Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Afrika. Das diesjährige Kampagnenmotto lautet "Gemeinsam gleiche Chancen schaffen". Die Aktion legt damit den Fokus auf gleiche Rechte für Mädchen und Jungen in afrikanischen Ländern.



Für ein solches Engagement öffnet Santander natürlich gerne seine Tore: "Ich finde es klasse, dass ihr euch für 'Unser Tag für Afrika' einsetzt und Du uns mit Deinem Cello-Spiel die Mittagspause verschönert hast. Deine Initiative ist sehr mutig und bewundernswert", bedankte sich Ulrich Leuschner bei der Schülerin persönlich für ihren Einsatz. Mit ihrem Beitrag an dem Aktionstag wollte Franziska Berten aber nicht nur gleichaltrigen Kindern in Afrika helfen, sondern auch den Mitarbeitern eine musikalische Freude in der Mittagspause bereiten. Dass ihr das gelungen ist, zeigte sich nicht nur am Applaus der begeisterten Zuschauer. Franziska sammelte über die Spenden der Santander Mitarbeiter und mit Unterstützung der Bank insgesamt die stolze Summe von 500 Euro für "Aktion Tagwerk - Dein Tag für Afrika" .



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Der Anspruch der Bank ist es, zum Erfolg von Menschen und Unternehmen beizutragen. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander über ein verwaltetes Vermögen von 1.520 Milliarden Euro. Santander hat weltweit mehr als 125 Millionen Kunden, rund 12.200 Filialen und rund 190.000 Mitarbeiter. 2016 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 6,204 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört mit rund 6 Millionen Kunden zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privatkunden umfangreiche Finanzdienstleistungen an und hat bundesweit mehr als 300 Filialen. Das Institut ist in Deutschland außerdem der größte herstellerunabhängige Finanzierer in den Bereichen Auto, Motorrad, (Motor-)Caravan und auch bei Konsumgütern führend. Das Unternehmen tritt bundesweit mit den Marken Santander Consumer Bank, Santander Bank und Santander Direkt Bank auf. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach und beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



