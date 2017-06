Berlin - Das bereits am 20.06.2017 bestätigte AA (AMR) im Bereich Immobilien findet ebenfalls Eingang in das Gesamtrating der Commerz Real AG, so die Experten von Scope Analysis.Scope bestätige die sehr hohe Qualität der Commerz Real AG (CRAG) sachwertbezogener Investments in den Unternehmensbereichen KAGB-konformer AIF sowie unternehmerischer Beteiligungen. Im Rating bewertete Anlagesegmente seien hierbei erneuerbare Energien und Infrastruktur sowie Flugzeug- und Schiffsinvestments. Im Rahmen eines eigenständigen Ratings sei das Asset Management der Gesellschaft im Segment Immobilien ebenfalls mit sehr gut bestätigt worden.

