Der Euro hat am Freitag im späten europäischen Handel leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Gegen 16.30 Uhr notierte der Euro mit 1,1205 US-Dollar. Belastet wurde der Dollar am Nachmittag von schwach ausgefallenen US-Konjunkturdaten.Die gemeldete Zahl der Neubauverkäufe im Mai ist nicht so stark gestiegen wie erwartet. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...