The following instrument on XETRA do have their last trading day on 23.06.2017

Fie folgenden Instrument in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2017



ISIN Name

JP3436100006 SOFTBANK GROUP CORP.

US83569C1027 SON.HO.UN.ADR 1/5 SF -,05

JP3435000009 SONY CORP.

US8356993076 SONY CORP. ADR/1O.N.

AU000000S320 SOUTH32 LTD

CA85572E1088 STARTMONDAY TECHN. O.N.

NO0010096985 STATOIL ASA NK 2,50

US83364L1098 STE GENERALE ADR 1/5/FF30

US8701231065 SWATCH GR.ADR 1/20/SF2,25

US8708861088 SWISS RE AG SP.ADR SF-,10

US8710131082 SWISSCOM AG ADR 1/10/SF25

US8765685024 TATA MTRS LTD ADR/5 IR 2

US87927Y2019 TELECOM ITAL.RISP. ADR/10

US87927Y1029 TELECOM ITALIA ADR 1

US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001

KYG875721634 TENCENT HLDGS HD-,00002

US8816242098 TEVA PHARMACEUT. ADR

JP3592200004 TOSHIBA CORP.

US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1

US8923313071 TOYOTA MOTOR ADR/2

JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP.

CA89785C1077 TRUE LEAF MEDICINE INTL

CA9170171057 URANIUM PARTICIP. CD 1

BRVALEACNPA3 VALE S.A. PFD A

CA92347A1066 VERITAS PHARMA INC.

CA92650P1045 VICTORY SQUARE TECHS

US9286623031 VOLKSWAGEN AG ADR 1/5/O.N

US9286624021 VOLKSWAGEN AG VZ ADR1/5

CA92871N1024 VOLTAIC MNLS CORP.

AU000000WPL2 WOODSIDE PET.

US9802283088 WOODSIDE PET. SP.ADR 1

NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70

US98426T1060 YY INC.ADR CL A DL-,00001

CNE1000004Y2 ZTE CORP. H YC 1

US9898251049 ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1