The following instrument on XETRA do have their last trading day on 23.06.2017

Fie folgenden Instrument in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2017



ISIN Name

CA88555C1077 3D SIGNATURES INC. O.N.

CA6544061071 92 RES CORP.

US0003752047 ABB LTD ADR/1 SF 2,50

US00435F3091 ACCOR SP.ADR NEW 1/5/O.N

US00687A1079 ADIDAS AG ADR 1/2/O.N.

CA0079754028 AETERNA ZENTARIS INC.

CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD.

US0092791005 AIRBUS SE /UNSP.ADRS

IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001

US0188051017 ALLIANZ SE ADR 1/10/O.N.

CA02139L1031 ALTAMIRA GOLD

AU000000ATC9 ALTECH CHEMICALS LTD

BMG0410V2071 APOLLO ENTERPRISE SOLUT.

CA05351M2040 AVARONE METALS

GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01

US0545361075 AXA UAP ADR 1/EO 2,29

US0567521085 BAIDU INC.A ADR DL-,00005

NZBWME0001S2 BANCORP WEALTH MANAGM.NZ

US06738E2046 BARCLAYS PLC ADR/4 LS-,25

US0727433056 BAY.MOT.WERK.ADR 0,3333

US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1

CA0738951049 BEARING LITHIUM

US07724U1034 BEIERSDORF UNSP.ADR 1/5

US0886061086 BHP BILLI.SP.ADR 2/DL-,50

US05545E2090 BHP BILLITON (ADR)/2

AU000000BHP4 BHP BILLITON DL -,50

BMG1120X1039 BIOMAX RUBB.INDUST.EO-001

CA0641491075 BK NOVA SCOTIA

US46267Q3011 BK OF IRELD ADR/50

CA09605D1015 BLUE RIVER RESOURCES LTD

US05565A2024 BNP PARIBAS ADR 1/2/EO 2

US0556221044 BP PLC ADR/6 DL -,25

BMG1368B1028 BRILL. CHINA AUT. DL-,01

CA11144V1058 BROADWAY GOLD MINING O.N.

US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15

US05606L1008 BYD CO. LTD ADR/2 YC 1

CNE100000296 BYD CO. LTD H YC 1

CA13321L1085 CAMECO CORP.

JP3242800005 CANON INC.

US1380063099 CANON INC. ADR/1 O.N.

PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF

CA15643T2065 CENTURION MINERAL LTD

CA39945C1095 CGI GROUP INC. A SV

IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHS

CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1

HK0941009539 CHINA MOBILE LTD.

US16941M1099 CHINA MOBILE LTD. ADR/5

CA1968741019 COLT RESOURCES INC.

US2025976059 COMMERZBK AG SPONS.ADR

AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR.