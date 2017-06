Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das neue Show-Highlight EQUILA wird im SHOWPALAST MÜNCHEN im November 2017 Weltpremiere feiern, im Mai 2018 wird dann mit der Fertigstellung der APASSIONATA Themenwelt das ambitionierte Gesamtprojekt in München-Fröttmaning komplettiert sein. Damit wird die Region München um ein ganz außergewöhnliches Tourismus- und Unterhaltungsangebot bereichert und eine breite Zielgruppe mit dieser attraktiven Destination für einen Besuch begeistern können.



Die auf Gesellschafterebene geführte Kontroverse um Marken- und Lizenzrechte hat keinen Einfluss auf das operative Geschäft. In diesem Kontext äußert sich Johannes Mock-O'Hara als Geschäftsführer der APASSIONATA World GmbH: "Unsere Mehrheitsgesellschafterin, die Hongkun International Holdings Ltd., ist hier initiativ und strebt eine Lösung auf Gesellschafterebene durch eine von ihr initiierte Mediation mit Peter Massine an. "Im Übrigen", so Mock-O'Hara, "ist die zitierte einstweilige Verfügung des Landgerichtes München mit heutiger Wirkung aufgehoben, beziehungsweise die Vollziehung ausgesetzt."



Am kommenden Mittwoch findet im neu erbauten SHOWPALAST München unter Beteiligung einer Vielzahl von nationalen und internationalen Journalisten die Präsentation des Gesamtprojektes und des künstlerischen Konzeptes der Weltpremierenshow EQUILA statt.



OTS: APASSIONATA World GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55914 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55914.rss2



Pressekontakt: APASSIONATA World GmbH | Kantstr. 24 10623 Berlin | Germany



Stephanie Kannt, Siri Mylius & Frederike Koppetsch 030 22 50 09-408 presse@apassionata.com