FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat eine turbulente Handelswoche leicht im Minus beendet. Nachdem zunächst der klare Ausgang der französischen Parlamentswahl und die Rekordjagd an der Wall Street den deutschen Leitindex auf die Bestmarke von 12 951 Punkten gehievt hatten, kam es in der Folge zu Gewinnmitnahmen. Auch am Freitag machten einige Anleger noch Kasse, so dass der Dax am Ende 0,47 Prozent auf 12 733,41 Punkte verlor. Auf Wochensicht bedeutet dies einen Abschlag von 0,15 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitag um 0,28 Prozent auf 25 211,55 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax büßte 0,75 Prozent auf 2268,17 Zähler ein. Ein Experte verwies dabei allerdings auf das insgesamt dünne Handelsvolumen, nachdem in den ersten deutschen Bundesländern die Sommerferien begonnen hätten./la/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

