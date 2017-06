Mainz (ots) -



Hohe Auszeichnung für die ZDF-Sportredaktion: Für die langjährige und kompetente Berichterstattung vom ATP-Tennisturnier in Halle/Westfalen ist das ZDF mit dem Gerry-Weber-Open-Award ausgezeichnet worden.



Das aktuelle ZDF-Team - Susanne Simon (Redaktion), Rudi Cerne (Moderation), Aris Donzelli (Live-Reporter) und Joachim Günther (Regie) - nahm den Preis im Rahmen einer Feierstunde am Donnerstag, 22. Juni 2017, in Halle entgegen. Die Laudatio hielt der Sportjournalist und Hochschuldozent Prof. Dr. Stephan Kaußen.



ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir freuen uns sehr, dass die ZDF-Sportberichterstattung und das große Engagement der Kollegen erneut mit dieser renommierten Auszeichnung gewürdigt werden."



Erstmals wurde der Preis im Jubiläumsjahr 2017 - das Turnier wird zum 25. Mal ausgetragen - nicht an eine Einzelperson, sondern an eine Redaktion vergeben. In der Begründung heißt es unter anderem, das ZDF habe seit dem Debüt 1993 maßgeblich zum Erfolg und zur internationalen Reputation des Turniers beigetragen. Mit der Aufwertung zum ATP-500er-Turnier haben sich die "Gerry Weber Open" in den letzten Jahren zum bedeutendsten Tennis-Event in Deutschland entwickelt.



Die Gerry-Weber-Medien-Awards werden seit 2004 in verschiedenen Kategorien vergeben. Zu den Ausgezeichneten gehörten bereits die früheren ZDF-Sportjournalisten Eberhard Figgemeier, Klaus Bokelberg und Rainer Deike.



