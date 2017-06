München (ots) -



- Wohngebäudeversicherung: Bremer haben selten Elementarschutz - Elementarschäden in Hausratversicherung im Schnitt ab 19 Euro p. a. versicherbar



Unwetter toben über Deutschland. In den 20 größten deutschen Städten sichern viele Verbraucher ihren Hausrat und ihre Häuser nur unzureichend gegen Elementarschäden ab.



Leipziger und Berliner sichern ihren Hausrat am seltensten gegen Unwetterschäden, wie z. B. Überschwemmungen ab. Auch ihre Immobilien versichern sie lediglich unterdurchschnittlich gegen Elementarschäden.



Münsteraner und Bonner legen besonderen Wert auf eine Hausratversicherung mit Elementarschutz. Bonn ist gleichzeitig Spitzenreiter bei der Absicherung der Wohngebäude gegen Unwetterschäden. Münsteraner hingegen verzichten häufig auf einen ausreichenden Schutz gegen Starkregen, Überschwemmungen, Rückstau und Hochwasser. Am seltensten inkludieren Bremer Elementarschutz in ihre Wohngebäudepolice.



Hausratversicherung: Elementarschutz schon ab durchschnittlich 19 Euro p. a.



Beispielberechnungen von CHECK24.de zeigen: Der Baustein Elementarschutz kostet für die Gefährdungsklasse 1 im Schnitt zwischen 19 und 28 Euro pro Jahr.1) In diese ZÜRS-Zone fallen rund 91 Prozent der Adressen in Deutschland. Weitere gut sieben Prozent liegen in ZÜRS-Zone 2. Dort kostet die Elementarschadenversicherung in den Beispielen 33 bis 52 Euro pro Jahr.



