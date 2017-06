Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Ottobrunn/Frankfurt am Main (pta025/23.06.2017/17:28) - Es wird bekannt gegeben, dass die beiden Vorstandsmitglieder Yusheng Zhao und Tuen Ting Cheung auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum heutigen Tag aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen. Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Yi Lei zum neuen Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Yi Lei ist neben dem Vorstandsvorsitzenden, Großaktionär der Gesellschaft.



Der Aufsichtsrat bedankt sich auch im Namen der Aktionäre für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht den Herren Zhao und Cheung für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.



