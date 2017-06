Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Kunden des Discounters Lidl können ab Anfang nächsten Monats Ökostrom von Eon kaufen. Die Zusammenarbeit kündigten beide Unternehmen per gemeinsamer Mitteilung an. Ab dem 3. Juli kann der "Lidl-Strom" in ganz Deutschland gekauft werden und soll deutlich günstiger sein als die örtliche Grundversorgung.

Bis Ende Januar 2019 erhalten die Kunden außerdem eine Preisgarantie. Sie können sich vorher im Internet darüber informieren (www.lidl-strom.de), wie viel sie sparen können. Um den Vertragswechsel wollen sich beide Unternehmen unbürokratisch für die Kunden kümmern.

"Lidl steht deutschlandweit für günstige Preise und beste Qualität - der ideale Partner also für unser preiswertes Ökostromprodukt", kommentierte Uwe Kolks, Chef von Eon Energie Deutschland, den Vorstoß in den Einzelhandel.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2017 11:29 ET (15:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.