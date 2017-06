WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Freitag schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 21,75 Punkte oder 0,71 Prozent auf 3058,09 Punkte. Auch andere Börsen gaben zum Wochenschluss nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen in einem insgesamt ruhigen und impulslosen Handel.

Die Ölpreise, die mit ihren Verlusten zuletzt auch die Aktienbörsen in Mitleidenschaft gezogen hatten, zeigten sich am Freitag stabil. Auch die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich, der Eurozone und den USA und die US-Neubauverkäufe brachten keine Impulse.

Massiv unter Druck kamen nach Vorlage von Zahlen Zumtobel und büßten 10,00 Prozent auf 17,82 Euro ein. Die von dem Leuchtenhersteller gemeldeten Umsatzzahlen sind laut den Baader-Analysten schwächer als erwartet ausgefallen und markieren den größten Negativtrend seit drei Jahren.

Größere Abgaben gab es auch in beiden Bankwerten Raiffeisen (minus 1,55 Prozent) und Erste Group (minus 1,56 Prozent) sowie in Verbund (minus 2,28 Prozent). Gegen den Trend stark gesucht waren Voestalpine und legten 1,38 Prozent auf 39,63 Euro zu. Tagesgewinner im prime market waren Semperit mit einem Plus von 2,65 Prozent auf 26,90 Euro./mik/ste/APA/she

