Vancouver, BC - 23. Juni 2017 - Klondex Mines Ltd. (KDX:TSX; KLDX:NYSE MKT) (Klondex oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297694 ) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen laut einer vorläufigen Liste der Neuaufnahmen vom 9. Juni nach der jährlichen Neuzusammenstellung - die sogenannte Rekonstitution - der Russell-Indizes zum 26. Juni (nach Eröffnung der US-Märkte) in den breit angelegten Russell 3000Ò Index aufgenommen wird.

Bei der jährlichen Neuzusammenstellung der Russell-Indizes werden die 4.000 größten US-Aktien zum Ende des Monats Mai erfasst und nach ihrer Gesamtmarktkapitalisierung geordnet. Die Zugehörigkeit zum Russell 3000® Index, der alle Werte berücksichtigt und für ein Jahr gültig ist, bedeutet die automatische Aufnahme in den Russell 2000Ò Index für Small-Cap-Aktien sowie in die entsprechenden Wachstums- und wertorientierten Stilindizes. FTSE Russell bestimmt die Zugehörigkeit zu seinen Russell-Indizes in erster Linie auf Grundlage der Zielsetzung, des Marktkapitalisierungs-Rankings und der Stileigenschaften.

Die Russell-Indizes werden von Vermögensverwaltern und institutionellen Anlegern für Indexfonds und als Benchmark für aktive Anlagestrategien verwendet. Die US-Indizes von Russell dienen als Benchmark für Aktiva im Wert von rund 8,4 Billionen $. Russell-Indizes sind Teil von FTSE Russell, einem weltweit führenden Indexanbieter.

Weitere Informationen zum Russell 3000® Index und der Neuzusammenstellung der Russell-Indizes erhalten Sie unter der Rubrik Russell Reconstitution auf der Website von FTSE Russell.

Über Klondex Mines Ltd. (www.klondexmines.com) Klondex ist ein finanzkräftiges Junior-Gold- und Silberbergbauunternehmen, das sich einer sicheren, umweltverträglichen und kosteneffizienten Exploration, Erschließung und Produktion verschrieben hat. Das Unternehmen besitzt 100-Prozent-Beteiligungen an drei produzierenden Mineralkonzessionsgebieten: an der Mine Fire Creek sowie an der Mine und der Erzverarbeitungsanlage Midas, die sich beide im US-amerikanischen Bundesstaat Nevada befinden und der Goldmine True North mit Aufbereitungsanlage in Manitoba, Kanada. Das Unternehmen besitzt ferner 100 %-ige Beteiligungen an zwei vor Kurzem erworbenen Projekten, der Mine Hollister und der Mine und Erzaufbereitungsanlage Aurora, die sich ebenfalls in Nevada, USA, befinden. Über FTSE Russell: FTSE Russell ist ein führender, globaler Indexanbieter, der eine Vielzahl von Indizes, Daten und analytischen Lösungen erzeugt und verwaltet, um den Bedürfnissen seiner Kunden in den verschiedenen Vermögensklassen sowie hinsichtlich unterschiedlicher Stile und Strategien gerecht zu werden. Die FTSE Russell-Indizes decken 98 % des anlagefähigen Marktes ab und bieten ein wahrheitsgetreues Bild der globalen Märkte, das mit dem Fachwissen kombiniert wird, welches weltweit bei der Entwicklung lokaler Vergleichsmaßstäbe entsteht.

Das Expertenwissen und die Produkte der FTSE Russell-Indizes werden von institutionellen und privaten Anlegern weltweit ausgiebig genutzt. Zurzeit bewerten die FTSE Russell-Indizes mehr als 12,5 Billionen $. Seit über 30 Jahren entscheiden sich führende Kapitalanleger und Vermögensverwalter, Anbieter von ETFs und Investmentbanken für die FTSE Russell-Indizes, um die Performance ihrer Investments einem Benchmarking zu unterziehen und um Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte sowie indexbasierte Derivate zu schaffen. Die FTSE Russell-Indizes bieten Kunden auch die nötigen Tools zur Strukturierung von Portfolios, der Analyse von Investmentstrategien und zum Risikomanagement.

Ein Kern universeller Prinzipien leitet den Entwurf und das Management der FTSE Russell-Indizes: Eine transparente, regelbasierte Methodik basiert auf den Informationen von unabhängigen Komitees führender Marktteilnehmer. FTSE Russell konzentriert sich auf die Erneuerung von Indizes und eine Partnerschaft mit dem Kunden. Dabei werden die höchsten Branchenstandards angewandt und die IOSCO-Prinzipien befolgt. FTSE Russell befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der London Stock Exchange Group.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ftserussell.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über: John Seaberg

Senior Vice President, Strategic Relations

Tel: 775-284-5757 Mobil: 303-668-7991 jseaberg@klondexmines.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen darstellen könnten (gemeinsam zukunftsgerichtete Informationen), eingeschlossen (aber nicht darauf begrenzt ) die Aufnahme des Unternehmens in den Russell 3000Ò Index und deren zeitlicher Ablauf. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich von jenen, die in solchen Informationen enthalten sind, wesentlich unterscheiden. Zu diesen Unsicherheiten und Risiken zählen unter anderem die Stabilität der globalen Wirtschaftslage, die Gold- und Silberpreise, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, die Aussagekraft von Mineralressourcenschätzungen im Vergleich zu tatsächlichen Mineralressourcen, das Vorhandensein von Faktoren, die zur wirtschaftlichen Machbarkeit einer Minerallagerstätte beitragen würden, die Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit Untertagebaubetrieben, sowie die Fähigkeit von Klondex, seine hohen Kapitalanforderungen und Betriebe zu finanzieren. Die Risiken und Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sind im Detail in den Unterlagen beschrieben, die bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierbehörden vorgelegt und unter www.sedar.com bzw. www.sec.gov veröffentlicht werden. Den Lesern wird dringend nahegelegt, diese Unterlagen zu lesen. Klondex ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder die Gründe dafür zu aktualisieren, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon unterscheiden könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40162

