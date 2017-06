Unterföhring (ots) - Ausverkauft! Innerhalb von 24 Stunden sind alle Tickets von "Schlag den Henssler" verkauft. ProSieben zeigt die erste Ausgabe der neuen Spielshow am 2. September um 20:15 Uhr live. Steffen Henssler stellt sich dem vielleicht härtesten Duell im deutschen TV: "Schlag den Henssler". Der ehrgeizige Meister-Koch trifft in der Show auf mehrere Herausforderer, aus denen die TV-Zuschauer seinen Gegner wählen.



Steffen Henssler: "Ich hatte und habe einfach Lust auf eine neue Herausforderung. Und dass mich ein Wettkampf immer reizt, ist ja auch kein Geheimnis. Der Wettbewerb ist nun mal in keinem Fernsehformat so ausgeprägt und vielfältig wie in dieser Show. Das Kochen entfällt zwar nun komplett. Aber ich habe ja noch mein Restaurant und meine Kochschule. Da kann ich mich jederzeit austoben."



Interessierte Kandidatinnen und Kandidaten können sich unter www.schlag-den-henssler.de bewerben.



