Von Markus Fugmann

Ein giftige Wort macht die Runde in Europa: Tapering! Also die Reduzierung der Anleihekäufe, in diesem Fall durch die EZB. Nicht, weil die Notenbank das so anstreben würde, sondern weil ihr, wie Insider berichten, die kaufbaren deutschen Anleihen ausgehen. Und wenn man nicht gemäß dem Kapitalschlüssel deutsche Anleihen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...