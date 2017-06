Deutsche Börse: am Brexit gescheitert. Linde: großer Widerstand gegen Praxair. Stada: wackelt gehörig. Es ist zurzeit nicht einfach, Übernahmen in Deutschland zu organisieren. Das spiegelt sich in der Rangliste der größten Firmenkäufe wider, in der Deutschland im ersten Halbjahr um mehr als ein Drittel hinter dem Vorjahreswert herhinkt.

