The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2017



ISIN Name



BMG7130P2040 PLAYMATES HLDG.CON.HD-,10

CA55024T1021 LUMENPULSE INC.

CA8046941073 SAVANNA ENERGY SVCS

DE000A2AA402 CLERE AG O.N.

DE000A2E4S11 DRILLISCH AG O.N. Z.VERK.

MHY8897Y4048 TOP SHIPS NEW 2017 DL-,01

US7429621037 PRIVATEBANCORP INC.