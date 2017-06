Der Automobilzulieferer Continental erlaubt einen Blick in seine Entwicklungslabors. Der Diesel kann aus Sicht des Konzerns noch deutlich sauberer werden, bevor das Elektroauto in einigen Jahren größere Bedeutung erhält.

Die Warnung an die Raucher hätte nicht deutlicher ausfallen können. "Bitte benutzen Sie wirklich die Aschenbecher." Auf dem Contidrom nördlich von Hannover fordert die anhaltende Trockenheit ihren Tribut. Das kleine Kiefernwäldchen ist knochentrocken, schon eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe könnte ungeahnte Folgen nach sich ziehen.

Zumal Continental an diesem Sommertag in der Lüneburger nicht die Feuerwehr rufen will, sondern seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Die rot-weiße Schranke geht auf, der Testwagen erhält Einfahrt auf die Erprobungsstrecke. Mit Tempo 90 fährt das Auto wenig später auf dem 2,6 Kilometer langen Rundkurs durch die Steilkurve. Der Autozulieferer veranstaltet seine "Tech Days". Die Neuheiten aus den Entwicklungslabors des hannoverschen Zulieferkonzerns sollen auf dem Contidrom im Mittelpunkt stehen, nicht die Feuerwehr.

Die jüngste umweltpolitische Diskussion in Deutschland und anderen Teilen der Welt gibt vor, womit sich die meisten Ingenieure von Continental derzeit beschäftigen. Der Konzern zeigt seine neuesten Ideen in Sachen Elektromobilität, aktuelle Entwicklungen für Benzin und Dieselmotoren. Auf dem Contidrom macht das Autonome Fahren weitere Fortschritte und die Testwagen aus Hannover verändern sich immer stärker zu Smartphones auf vier Rädern.

"Das Innenleben des Autos, wie wir es kennen, wird sich in zehn bis 15 Jahren völlig anders zusammensetzen", begrüßt Conti-Chef Elmar Degenhart seine Gäste auf der Teststrecke. Die Betonung liegt allerdings auf den zehn bis 15 Jahren. Die Autofahrer müssten sich nicht davor fürchten, dass sich auf den Straßen und in den Fahrzeugen gleich alles schlagartig von heute auf morgen verändern werde. Es gehe alles langsam voran, die Automobilbranche stehe vor einem evolutionären Prozess.

Trotz aller jüngsten Zweifel verteidigt Degenhart auch den Diesel. Wegen seines geringen Verbrauchs und der vergleichsweise niedrigen Kohlendioxid-Emissionen sei der Selbstzünder auf längere Sicht unverzichtbar. "Der Verbrennungsantrieb hat seinen Zenit wegen ...

