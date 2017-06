Lieber Leser,

der EUR/USD-Kurs arbeitet weiterhin an seiner SKS-Formation, doch so recht ist man sich wohl noch nicht sicher, wohin die Reise geht. Zur Erinnerung: Der US-Dollar gewinnt spätestens seit dem letzten FED-Zinsentscheid sowie dem Statement gegen viele Währungen an Wert. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED nun bei ihrem Kurs der Straffung bleiben wird, trotz verhaltener Inflationsdaten. Doch wie ich bereits in einem erklärenden Artikel dargelegt ... (Rami Jagerali)

Den vollständigen Artikel lesen ...