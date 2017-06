NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag weiter kaum bewegt. Mit Gewinnen in den längeren Laufzeiten flachte die Zinskurve im Wochenverlauf etwas ab.

Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten am Freitag um 3/32 Punkte zu auf 105 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,711 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rückten um 1/32 Punkte vor auf 102 1/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,142 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,755 Prozent. Zweijährige Anleihen blieben bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,336 Prozent./ag/jha/

AXC0251 2017-06-23/21:24