Wochenausblick: DAX weiter wechselhaft. ifo, Öl und Biotechs im Fokus!

Nach dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch in der ersten Wochenhälfte kam es danach an den Aktienmärkten mehrheitlich zu Gewinnmitnahmen. Katalysator der Konsolidierung war unter anderem der schwache Ölpreis. So schlossen die deutschen und ein Großteil der europäischen und US-amerikanischen Aktienbarometer im Vergleich zur Vorwoche kaum verändert. Ein ähnliches Bild zeichnet auch der Anleihenmarkt. Die Renditen langfristiger Staatspapiere pendelten im Bereich ihrer Schlussstände der Vorwoche von 2,16 Prozent bei 10jährigen US-Staatsanleihen und 0,26 bei den deutschen Pendants.

Bei den Edelmetallen gab es unterschiedliche Entwicklungen. Während es bei Gold und Silber Anzeichen einer Erholung gibt pendeln Platin und Palladium in einer engen Range. Größere Bewegung im Rohstoffsektor gab es bei Öl. Ohne konkrete Meldungen sackte der Kurs für das schwarze Gold im Wochenverlauf ab. Die Kurse von Brent und WTI werden Investoren auch kommende Woche genau im Auge behalten. Eine Erholung des Ölpreises könnte für eine Erholung und möglicherweise sogar neuen Rekorden an den Aktienmärkten sorgen.

Derweil stehen kommende Woche eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Vor allem der ifo-Index, der chinesische Einkaufsmanagerindex und die US-Arbeitsmarktdaten könnten den Märkten Impulse geben. Bei den Einzelwerten dürften vor allem Biotech- und Ölaktien sowie Nordex, Metro und Rocket Internet im Fokus stehen.

Unternehmen im Fokus

Im DAX® standen in der vergangenen Wochen vor allem die Aktien von thyssenkrupp und RWE im Fokus. Der Stahl- und Industriekonzern konnte Aufträge im Rüstungsbereich an Land ziehen und verkündete ein weiteres Kostensenkungsprogramm in der Anlagesparte. Beim Versorger kam es nach der Rally der vergangenen Wochen zu Gewinnmitnahme. Zudem gab es einige Herabstufungen seitens Aktienanalysten. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Evotec (Förderung neuer Forschungsprojekte mit Universität Oxford), Klöckner & Co. sowie Salzgitter (positive Analystenkommentare), Metro (Klarheit nach Gerichtsentscheid über Aufspaltung) und Rocket Internet (geplanter Börsengang von Delivery Hero) positiv auf. Zu den größten Wochenverlierern bei den Nebenwerten zählten Nordex (negative Analystenkommentare), Schäffler und Zalando (drohende Amazon-Konkurrenz). Sowohl die Gewinner als auch die Verlierer könnten auch kommende Woche im Fokus der Investoren sein.

Bei den US-Titeln konnten AMD (starke Nachfrage aus dem Kryptocurrency-Bereich), Oracle (gute Quartalszahlen) und Whole Foods (Übernahme durch Amazon) überdurchschnittlich zulegen. Zudem konnten Werte aus dem Biotechnologie- und Pharmabereich mehrheitlich zulegen nachdem Eckpunkte des Trumpcare-Programms bekannt wurden. Kräftig unter Druck kamen derweil einige Ölwerte nachdem der Ölpreis im Wochenverlauf weiter nachgab.

In der kommenden Woche wird der Verband der deutschen Anlagen- und Maschinenbauer (VDMA) Zahlen zum Auftragseingang im Mai veröffentlichen. Dies kann unter anderem die Aktien von GEA Group und Krones bewegen.

3 Charttechnische Signale

Gold - Edelmetall überwindet die 10-Tage-Durchschnittslinie. MACD und Slow Stochastic long.

- Edelmetall überwindet die 10-Tage-Durchschnittslinie. MACD und Slow Stochastic long. Metro - bullish engulfing und Ausbruch über 20-Tage-Durchschnittslinie. Nächste Hürde liegt bei EUR 31.

- bullish engulfing und Ausbruch über 20-Tage-Durchschnittslinie. Nächste Hürde liegt bei EUR 31. Twitter - Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. MACD long.

Titel wie BMW, Deutsche Börse und thyssenkrupp bilden derzeit einen Seitwärtstrend. Wer von einer Fortsetzung des Seitwärtstrends partizipieren will, sollte einen Blick auf Inline-Optionsscheine werfen.

Wichtige Termine

26.06.: USA - Auftragseingang Langlebige Güter, Mai

27.06.: Deutschland - Ifo Geschäftsklimaindex Dienstleister, Juni

29.06.: Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Juli

29.06.: USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Woche bis zum 24. Juni

30.06.: China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Juni

30.06.: Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Juni

30.06.: USA - Einkaufsmanagerindex Chicago, Juni

30.06.: USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Juni

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.750/12.800/12.950/13.070 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.600/12.650/12.700 Punkte

Der DAX® sackte heute zeitweise auf die Unterstützung von 12.700 Punkten. Am späten Nachmittag konnte sich der Index jedoch wieder etwas verbessern. Neue Kaufimpulse dürfte es jedoch erst oberhalb von 12.740 Punkten bzw. oberhalb von 12.800 Punkten geben. Die Bären werden jedoch weiter auf ihre Chancen warten. Unterhalb von 12.700 Punkten ist weiterhin Vorsicht geboten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.05.2017 - 23.06.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.06.2011 - 23.06.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 53,37 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 88,77 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2017; 22:00 Uhr

Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 29,84 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 18,86 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.06.2017; 22:00 Uhr

