DGAP-Ad-hoc: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Oldenburgische Landesbank AG: Allianz verkauft ihre Beteiligung an der OLB 23.06.2017 / 22:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Vorstand der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) wurde heute durch die Allianz Deutschland AG und die Allianz SE darüber informiert, dass die gesamte von der Allianz Deutschland AG gehaltene Beteiligung in Höhe von rund 90,2 Prozent des Grundkapitals der OLB mit Vertrag vom heutigen Tag, 23.06.2017, an die Bremer Kreditbank AG zu einem Kaufpreis von 300 Millionen Euro veräußert wurde.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.

Kontakt: Oldenburgische Landesbank AG Unternehmenskommunikation Timo Cyriacks Tel.: (04 41) 2 21 17 81 Fax: (04 41) 2 21 24 25 Email: timo.cyriacks@olb.de

