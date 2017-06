Bremen (ots) - Einen Smart mit Dieselmotor gibt es bereits seit zwei Jahren nicht mehr im Programm. Und nun will Daimler ganz auf Verbrennungsmotoren verzichten beim kleinsten Auto aus der Modellpalette. Mag die aktuelle Entscheidung die EU positiv stimmen. Ob das allerdings die Kunden positiv stimmt, beim Smart nur noch Elektro zu fahren, muss sich zeigen angesichts der üppigen Preise. So kostet das neue Cabrio-Modell, das ab Juli erhältlich ist, inklusive Umweltbonus von der Bundesregierung knapp 21000 Euro. Das ist für einen Smart, der nach 155 Kilometern an die Steckdose muss und keinen Platz für den Transport von mehr als einem Kind hat. Wenn da dem Kunden mal nicht zu viel Toleranz abverlangt wird. Aber der Zugzwang bei Daimler muss wohl groß sein, damit es mit der COâ'-Bilanz klappt.



