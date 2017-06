FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich am Freitagabend im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien lediglich Südzucker etwas auffällig gezeigt. Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Bonitätseinstufung des Unternehmens um eine Stufe auf BBB erhöht. Der Ausblick sei stabil, so S&P. Die Titel wurden am Abend 0,7 Prozent fester gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.730 12.733 -0,02% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

