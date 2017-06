Stuttgart (ots) - Mit der nach dem Parteitag zur Schau gestellten Einigkeit der Grünen, das wird deutlich, ist es nicht allzu weit her. In Wahrheit hadert der hoch pragmatische Stuttgarter Premier mit (Berliner) Parteifreunden, die für seinen Geschmack allzu dogmatisch agieren. Wie hilfreich ein festes Datum wie 2030 für den Umstieg zur E-Mobilität ist, darüber lässt sich streiten; Kretschmann möchte keine allzu rigiden Vorgaben, auch um die hohe Zustimmung zu seiner Person nicht zu gefährden. Gleiches empfiehlt er seiner Partei mit Blick auf die Wahl, doch die hört nicht auf ihn. Bei den Bürgern mag ihm das Video sogar nützen. Seinen Stand bei den Grünen dürfte es eher erschweren.



OTS: Stuttgarter Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/48503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_48503.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Zeitung Redaktionelle Koordination Telefon: 0711 / 72052424 E-Mail: spaetdienst@stzn.de http://www.stuttgarter-zeitung.de