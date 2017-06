MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Allianz verkauft ihre Beteiligung an der Oldenburgische Landesbank AG (OLB). Wie der Versicherungskonzern und die OLB am Freitagabend mitteilten, veräußert die Allianz Deutschland AG ihren Anteil von rund 90,2 Prozent an der OLB an die Bremer Kreditbank AG. Der vereinbarte Kaufpreis für die veräußerte Beteiligung beträgt 300 Millionen Euro. "Die Allianz Deutschland konzentriert sich im Rahmen ihrer Erneuerungsagenda noch stärker auf ihr Kerngeschäft der Versicherung und Vermögensanlage. Vor diesem Hintergrund ist der Verkauf der OLB-Anteile ein konsequenter Schritt", sagte Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland. Die OLB ist gemessen an Bilanzsumme, Mitarbeiterzahl und Standortnetz die größte private Regionalbank in Deutschland. Die Anteile an der Bank befinden sich seit 2001 im Besitz der Allianz.

June 23, 2017 17:17 ET (21:17 GMT)

