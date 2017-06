Liebe Leser,

interessant: Bei der Aurelius-Aktie gab es am Donnerstag zwar Kursverluste von 1,61 Euro bzw. 3,08% (per Ende des Xetra-Handels) - aber das ist durchaus ein Erfolg. Denn an diesem Tag gab es den Dividendenabschlag. Und auf der Hauptversammlung von Aurelius war einen Tag zuvor eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie beschlossen worden. Der Kurs hätte also durchaus 4 Euro fallen können (Dividendenabschlag) - der Rückgang um nur 1,61 Euro war insofern eigentlich ... (Peter Niedermeyer)

