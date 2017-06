Google liest nicht mehr mit. Seit Jahren hatte der Suchmaschinen-Gigant die Emails seiner Nutzer durchleuchtet, um Anzeigen strategisch platzieren zu können. Das hört jetzt auf. Datenschützer kritisierten die Praxis.

Google wird künftig nicht länger die E-Mails der Nutzer seines Dienstes Gmail lesen. Am Freitag kündigte das Unternehmen an, seine seit 2004 angewandte Praxis zu beenden. Google hatte die Inhalte von E-Mails analysiert, um so die Interessen der Nutzer in Erfahrung zu bringen und die angezeigte Werbung darauf abzustimmen. Dies hatte Datenschützer ...

