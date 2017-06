Peking (ots/PRNewswire) - Im September 2016 machte der erste 787 Dream Jet der Welt seinen Jungfernflug nach Hongkong und schloss sich der Flotte unter dem Management von Deer Jet an. Einmal unter dem Management von Deer Jet, wurde dieses Meisterwerk an menschlicher Technik und Design in ein Kunstobjekt verwandelt. Die Ausstellungsreihe "Dreams Encounter the World" (Träume begegnen der Welt) hat die Kunstfertigkeit gezeigt, die zur Anwendung kam, um den Dream Jet, der von internationalen Premium-Geschäftsreisenden gefeiert wird, zu erschaffen. Deer Jet hat den 787 Dream Jet als Plattform verwendet und ist Partnerschaften mit einer exquisiten Auswahl an Luxushotelmarken wie Waldorf Astoria und St. Regis eingegangen, um maßgeschneiderte Reiseerlebnisse für Kunden weltweit auf den Markt zu bringen.



Träume erblühen in der ganzen Welt



Von 2016 bis zum heutigen Datum hat der 787 Dream Jet seine Spuren in der ganzen Welt hinterlassen.



Im November 2016 wurde der 787 Dream Jet im ikonischen Schanghai in einen Kultur- und Kunstpalast mit Repräsentationen der Zivilisation und des Welterbes von China verwandelt.



Im Mai 2017 flog der 787 Dream Jet nach Seattle, seinem Geburtsort, um während einer Ausstellung im Museum of Flight einen Meilenstein in der Geschichte der Business-Luftfahrt zu markieren.



Im Mai 2017 landete der 787 Dream Jet in der "roten Stadt" Marrakesch, um das Universum der marokkanischen Handwerkskunst zu präsentieren.



Von London über Dublin bis Doha präsentierte der 787 Dream Jet durch Best-in-Class-Leistungen die Philosophie von Deer Jet, "Making Travel An Art" (Reisen zur Kunst machen). Diese ist mehr als ein Slogan; sie ist ein Versprechen, den Kunden außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten.



Begegnen Sie Träumen bei seinem nächsten Stopp in Paris



Vom 28.-30. Juni wird Deer Jet in Zusammenarbeit mit Luxusmarken des französischen Erbes die Pariser "Kunst zu leben" präsentieren. Die Kabine des 787 Dream Jet wird zu einer Kunst-, Design- und Kunsthandwerksgalerie werden, dekoriert mit Saint-Louis-Kristall, Dumonteil-Skulpturen, Sèvres-Porzellan und Puiforcat-Silberwaren.



In Paris werden Träume auf Mode und Kunst treffen. Ein beispielloses Schauspiel ist zu erwarten



Auf der Pariser Ausstellung werden die Besucher die Gelegenheit haben, das Innendesign des 787 Dream Jet persönlich zu erleben, und Deer Jet wird die Ausstellung auf sozialen Plattformen live für die ganze Welt übertragen, damit jedermann Zeuge dieser einmaligen Veranstaltung sein kann, die für jeden weltweit Träume näherbringt.



Eine neue Interpretation von Träumen steht vor ihrer Enthüllung. Begleiten Sie uns!



