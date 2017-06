Saarbrücken (ots) - Trotz schlechter Umfragewerte hat SPD-Generalsekretär Hubertus Heil die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die SPD bei der Bundestagswahl im September ein Ergebnis von 30 Prozent plus X erzielt. Auf eine entsprechende Frage antwortete Heil der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Das ist drin."



Das Rennen sei "vollständig offen", betonte der Generalsekretär weiter. "Die SPD hat klare Konzepte, die CDU/CSU und Frau Merkel nicht."



An diesem Sonntag will die SPD auf ihrem Parteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm beschließen. Heil sagte, er rechne mit einer großen Mehrheit und großer Geschlossenheit. Mit Blick auf den schwelenden Streit um eine Vermögensteuer erklärte er: "Die klassische Vermögensteuer steht im Grundsatzprogramm der SPD. Aber sie steht kurzfristig nicht auf der Tagesordnung."



