Düsseldorf (ots) - Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) will sich für sein Programm auch von Videoplattformen inspirieren lassen. "Wir können zum Beispiel durchaus von Youtube lernen", sagte Intendant Tom Buhrow der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Persönliche, hautnahe, authentische Formate seien dort beliebt, die Filme seien kurz, schnell und anders geschnitten. ",Quick and dirty' muss nicht schlecht sein, das kann sehr gute Unterhaltung sein", sagte der 58-Jährige. Der WDR müsse die neuen Trends in seine Programme noch stärker integrieren und selbst einige exotische Pflanzen pflegen und zur Blüte bringen. "Ich sage meinen Leuten immer: Jeder kann mit 'nem Scheck hinter jemanden herlaufen, der schon ein Star ist. Guckt doch lieber, ob ihr den Schmetterling in einer Raupe findet."



