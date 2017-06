Noch wäre es zu früh, an den Aktienmärkten das Ende der laufenden Rally auszurufen. DAX, Euro Stoxx 50 und S&P 500 weisen intakte Aufwärtstrends auf, zwischenzeitliche Rücksetzer sind normal. Doch unter der Oberfläche sieht die Lage nicht mehr so überzeugend aus und lässt eher eine stärkere Konsolidierungsphase erwarten. Besonders die nachlassende Marktbreite mahnt zur Vorsicht. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...