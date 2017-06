Die Freude über ein neues Rekordhoch am deutschen Aktienmarkt ist längst verpufft. Der DAX konnte die Vorlage nicht nutzen und hat stattdessen in den altbewährten Konsolidierungsmodus umgeschaltet. Auch in Amerika ist nichts von Euphorie zu spüren: Die Tech-Aktien wie Apple oder Amazon haben sich zwar wieder erholt, doch der Markt ist irgendwie auf der Suche nach einer Orientierung. Möglicherweise warten die Anleger bis zum Beginn der Earnings Season.

