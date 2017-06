In China ist bei einem Erdrutsch am Samstag ein ganzes Dorf verschüttet worden. Mehr als 140 Menschen in dem Dorf Xinmo im Kreis Mao in der südwestchinesischen Provinz Sichuan würden vermisst.

Mehr als 40 Häuser seien von Geröll und Schutt begraben. Die Ursache des Erdrutsches seien schwere und anhaltende Regenfälle in der Region gewesen, so ein Sprecher des Katastrophenschutzes. Mehr als 400 Helfer sind im Einsatz. Rettungskräfte schätzen, dass rund drei Millionen Kubikmeter Erde den Hang hinabgerutscht seien.

Eine Zufahrtsstraße zum Dorf ist über eine Länge von zwei Kilometern verschüttet.