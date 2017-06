IGC (India Globalization Capital, Inc.; WKN: A1T87A / ISIN: US45408X3089) ist eine fast unentdeckte Aktie. Doch das Unternehmen ist von höchstem Kaliber. Das Unternehmen ist im heißesten und somit schnellstwachsendsten Wirtschaftsektor tätig, nämlich in der medizinischen Cannabis Anwendung und hat bereits sechs wichtige Patente angemeldet.



Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen vom CEO Ram Mukunda reorganisiert. Zahlreiche Firmen- und Immobilienbeteiligungen wurden seither veräusserst, sodass genügend Cash vorhanden ist um sich im medizinischen Cannabissektor entsprechend als führendes Unternehmen zu positionieren. Insgesamt will IGC bis zu 20 Patente anmelden die sich auf Cannabinoide-beruhende Medikamente/Anwendungen beziehen. IGC ist somit ein weltweit führendes Unternehmen auf diesem Gebiet. Die Aktie notiert an der New York Stock Exchange/NYSE und wird auch in Frankfurt