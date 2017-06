-------------------------------------------------------------- MEHR ERFAHREN http://ots.de/aChXZ --------------------------------------------------------------



Berlin (ots) - Wäre Ihr Unternehmen eine Fußballmannschaft, würde man seine Werthaltigkeit aus einem ganz anderen Blickwinkel einschätzen. Dabei besteht zwischen einem professionellen Sportverein und einer erfolgreichen Firma kein großer Unterschied. Beide gleichen sich in wesentlichen Strukturmerkmalen. Dennoch genießt das Personal eines professionellen Fußballteams eine Wahrnehmung, wie sie in anderen Wirtschaftsbereichen nur selten erreicht wird. Hier wie da, stützt sich das Ergebnis aus einem Zusammenspiel von Management und Personal. Und wie im Sport steigt der Wert eines Unternehmens mit dem Ansehen seiner Mitarbeiter.



Jeder Unternehmer weiß, dass der Kurs seiner Firma mit der Qualität seiner Angestellten steigt und fällt. Dabei geht es nicht nur um die Qualifikation der Manager und Angestellten oder um die Güte der eigenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere wesentliche Faktoren für den Erfolg sind ein untadeliger Ruf, ein raffiniertes Marketing und ein Außenbild, dass es Kunden ermöglicht die Vorzüge Ihrer Firma zu erkennen. Am digitalen Markt ist die eigene Homepage eine gute Grundlage für eine solche Präsentation, in vielen Fällen genügt die Seite allein den Anforderungen aber nicht mehr. An dieser Stelle kommt Reputationsmanagement ins Spiel, das genau auf die Aufgabe zugeschnitten ist, über die eigene Internetpräsenz hinaus, eine vielschichtige Darstellung mit positivem Langzeiteffekt zu generieren.



Mit p - individual Executive Branding (p-ExB) den Unternehmenswert mehrdimensional steigern



Im Personalbereich ist die Leistung und Motivation der Manager und Angestellten der entscheidende Erfolgsfaktor. Nur mit einer Spitzenmannschaft haben Sie die Chance erstklassige Ergebnisse zu erzielen. Die Mehrzahl aller Unternehmen ist sich der großen und stets wachsenden Bedeutung eines guten Mitarbeiterstabes bewusst. In den seltensten Fällen werden jedoch die vielfältigen Möglichkeiten des Online-Reputationsmanagement genutzt, um den Wert des eigenen Personals darzustellen und somit die Werthaltigkeit der eigenen Firma zu steigern. Dabei sind die Vorteile so vielfältig, wie die Möglichkeiten des Internets selbst. Qualifiziertes Personal rechtfertigt gute Verkaufspreise, erhöht den Firmenwert und den allgemeinen Bekanntheitsgrad sowie die Attraktivität des Unternehmens für Bewerber.



Executive Branding, die Manifestation Ihrer inneren Werte



Wie viele andere Instrumente des Reputationsmanagement wirkt das p-individual Executive Branding (p-ExB) von p-reputation langfristig und mittelbar. Mit unserem einzigartigen Service bieten wir Ihnen ein Alleinstellungsmerkmal, das Sie von Ihren Wettbewerbern deutlich unterscheidet. Die Wertsteigerung, die die individuellen Biographien Ihres Spitzenpersonals durch das Executive Branding erfahren, helfen die Motivation Ihrer Mitarbeiter zu heben und die Bindung an das Unternehmen zu stärken. Festigen Sie Ihre Stellung als Branchenexperte, begeistern Sie Ihr Personal und stellen Sie den Mehrwert ihrer Dienstleistung dar. Mit p-ExB von p-reputation steht Ihnen ein wirksames Werkzeug der Imagewerbung für Firmen und Einzelpersonen zur Verfügung.



