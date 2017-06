SURTECO SE: Akquisition der Probos Gruppe

DGAP-Ad-hoc: SURTECO SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme SURTECO SE: Akquisition der Probos Gruppe 24.06.2017 / 11:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 24. Juni 2017 - Die SURTECO SE, einer der weltweit führenden Hersteller von dekorativen Oberflächenmaterialien und Produzent von technischen Profilen aus Kunststoff, übernimmt sämtliche Gesellschaftsanteile an der Global Abbasi S.L. in Spanien, der Muttergesellschaft der Probos Gruppe. Dazu wurde heute ein Kaufvertrag geschlossen. Der Vollzug des Kaufvertrags soll in den nächsten Wochen erfolgen. Eine Zustimmung der Fusionskontrollbehörden ist nicht erforderlich. Der Kaufpreis (Enterprise Value) beläuft sich auf 99 Mio. EUR cash free/debt free. Die Transaktion finanziert SURTECO aus Fremdmitteln.

Die Probos Gruppe ist - ebenso wie die SURTECO-Tochter Döllken-Kunststoffverarbeitung GmbH mit ihren in- und ausländischen Produktionswerken - auf die Produktion und den Vertrieb von Kantenbändern auf Kunststoffbasis spezialisiert und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 mit ca. 470 Mitarbeiter/-innen einen Umsatz von 66,5 Mio. EUR und ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach portugiesischer Rechnungslegung von rund 11 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 16,6 %). Sie umfasst die Produktionsunternehmen Probos Plásticos S.A. in Portugal und Proadec Brasil Ltda. in Brasilien sowie die Vertriebsgesellschaften Edging Plus Inc. in den USA, Proadec UK Ltd. in Großbritannien, Proadec Deutschland GmbH in Deutschland und Chapacinta S.A. de C.V. in Mexiko.

Die SURTECO Gruppe (2016: Umsatz 639,8 Mio. EUR; EBITDA 74,3 Mio. EUR; EBIT 40,9 Mio. EUR; ca. 2.800 Mitarbeiter/-innen) will mit dieser Übernahme ihre Produktkompetenz im Bereich der Kunststoff-Kantenbänder erhöhen und die geografischen Absatzgebiete erweitern. In Brasilien und auf der iberischen Halbinsel war SURTECO bisher nicht mit eigenen Produktionsstandorten vertreten.

