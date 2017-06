Athen hat mit der Einigung mit der Euro-Gruppe nur eine kurze Atempause gewonnen. Denn trotz neuer Milliarden-Finanzspritze bleibt die Lage des Krisenlandes prekär. Auf Premierminister Tsipras wartet ein heißer Herbst.

Sichtlich entspannt trat der griechische Regierungschef Alexis Tsipras am Freitagabend in Brüssel vor die Presse. "Wir waren heute kein Thema beim EU-Gipfel, und das ist positiv", verkündete Tsipras. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron bestätigte, man habe "gar nicht über Griechenland gesprochen", was "eine gute Nachricht" sei.

Tsipras kann aufatmen. Nach mehr als einjährigem Tauziehen mit den Gläubigern ist die zweite Prüfrunde des Anpassungsprogramms endlich abgeschlossen, vor einer Woche gaben die Euro-Finanzminister grünes Licht für die Überweisung dringend benötigter Hilfsgelder nach Athen.

Aber gerettet ist Griechenland noch lange nicht. Tsipras hat mit der vor einer Woche erzielten Einigung bei der Eurogruppe nur eine kurze Atempause gewonnen. Nach der Prüfung ist vor der Prüfung: Anfang Oktober werden die Vertreter der Gläubiger wieder in Athen erwartet. Dann beginnt die dritte Prüfrunde. Sie enthält politisch brisante Themen wie Änderungen im Arbeits- und Streikrecht, die Deregulierung des Strom- und Gasmarktes, eine Verschlankung der Staatsbürokratie und weitere Privatisierungen - durchweg Reformen, die dem regierenden Linksbündnis Syriza ideologisch gegen den Strich gehen.

Ohnehin ist die Stimmung in der Regierungsfraktionen schlecht. Tsipras hatte seinen Abgeordneten die Zustimmung zu den jüngsten Sparpaketen damit schmackhaft gemacht, im Gegenzug werde er den Gläubigern konkrete Zusagen über Schuldenerleichterungen abhandeln. Doch die Euro-Finanzminister vertagten das Schuldenthema auf den Sommer 2018, wenn das derzeitige Hilfsprogramm ausläuft. Deswegen ist auch eine Aufnahme Griechenlands ins Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) vorerst nicht in Sicht. Die Regierung versprach sich davon ein vertrauensbildendes Signal für eine baldige Rückkehr ...

