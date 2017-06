Der Ölpreis schwächelt, weil US-Fracking-Unternehmen den traditionellen Förderländern Konkurrenz machen. Mittel- bis langfristig könnte Öl aber wieder teurer werden, prognostizieren Vermögensverwalter.

Anleger sind angesichts der anhaltenden Geldschwemme der Notenbanken und immer höherer Bewertungen bei Aktien und Anleihen auf der Suche nach Alternativen. Die Hausse bei klassischen Investments lenkt den Blick zunehmend auf Rohstoffe, die traditionell als Nachzügler der Konjunktur gelten. Beim Vermögensverwalter-Contest des Onlinebrokers DAB BNP Paribas setzen einige Profis auf Öl, den wichtigsten Rohstoff der Weltwirtschaft. Allerdings läuft der Motor in diesem Jahr noch nicht rund, der Ölpreis schwächelt. "Wir halten das Drehen der Rohstoffpreise nach oben für einen längerfristigen Trend, der allerdings seit Februar vorübergehend unterbrochen wurde", berichtet Winfried Walter von der Vermögensverwaltung Schneider, Walter & Kollegen aus Köln.

Nach der kräftigen Erholung im vergangenen Jahr schwanken in diesem Jahr die Ölpreise an den Börsen in New York und London. Zuletzt ging es wieder abwärts. Die beiden wichtigsten Ölsorten Brent und WTI kosten derzeit deutlich unter 50 US-Dollar pro Fass, verglichen mit dem Vormonat liegen sie mit rund fünf Prozent im Minus. Und dass, obwohl die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) Ende Mai ihre Produktionskürzungen um weitere neun Monate bis März 2018 verlängert hatte, um den Ölpreis zu stützen. Analysten sehen die Gründe vor allem auf der Angebotsseite: Zum einen ist sich der Markt nicht einig, wie stark die Förder-Disziplin der Öl-Staaten in der Opec tatsächlich ist. Zudem sind die USA mit ihrer Fracking-Industrie zu einem ernstzunehmenden Spieler geworden, der sich als Nicht-Mitglied ohnehin nicht um die Vorgaben der Opec schert. Die Golfstaaten fördern das Öl zwar zu deutlich niedrigeren Kosten und hatten ...

