Hans Georg Näder ist nicht mehr Alleineigentümer von Otto Bock. Der Finanzinvestor EQT übernimmt 20 Prozent an der Otto Bock HealthCare GmbH. Der Kaufpreis dürfte bei mehr als 600 Millionen Euro liegen.

Der weltgrößte Prothesen-Hersteller Otto Bock nimmt den schwedischen Finanzinvestor EQT als Minderheitsaktionär an Bord. EQT werde 20 Prozent an der Otto Bock HealthCare GmbH übernehmen, dem Kerngeschäft des Familienunternehmens aus dem niedersächsischen Duderstadt, wie Otto Bock und EQT am Samstag mitteilten. Das 1919 gegründete Unternehmen wird dabei mit 3,15 Milliarden Euro bewertet, wie der bisherige Alleineigentümer Hans Georg Näder erklärte. Damit dürfte der Kaufpreis für EQT bei mehr als 600 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...