von Martin Reim, €uro am Sonntag Ich habe gehört, dass es für selbstständige, privat versicherte Frauen Änderungen gibt, was Zahlungen im Mutterschutz betrifft. Stimmt das? €uro am Sonntag: Durch eine wenig beachtete familienfreundliche Gesetzesreform hat sich dies in der Tat vor einigen Monaten geändert. Seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...