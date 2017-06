Lieber Investor,

die Bitcoin-Euphorie hat nicht nur bei uns in Europa hohe Wellen geschlagen. Auch in Asien haben die Kryptowährungen viele Anleger elektrisiert und zu gefährlichen Spekulationen verleitet. Gestern habe ich Ihnen über die Exzesse berichtet, die sich in Japan, Südkorea und China in den letzten Monaten abgespielt haben. Heute möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen anderen Punkt lenken, der mir ebenfalls sehr wichtig erscheint.

"Jeder sagt, wir ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...