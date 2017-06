Am 24.07.2017 wird Mensch und Maschine die Zahlen für das erste Halbjahr 2017 bzw. das zweite Quartal dieses Jahres veröffentlichen. Hierbei wird sich zeigen, ob es bereits positive Impulse aus der Umstellung bei Autodesk Software von Kauf auf Miete geben wird, nachdem der Umsatz im Bereich Systemhaus im ersten Quartal 2017 dadurch mit -16,0% deutlich rückläufig war. Ab dem zweiten Quartal nun hatte Mensch und Maschine nach dem Auftaktquartal kommuniziert, werde bereits mit positiven Effekten gerechnet. Insbesondere aber im dritten und vierten Quartal soll ein deutliches Wachstum resultieren.



In dieser Woche veröffentlichte nun Adobe Zahlen für das zweite Quartal 2017 und zeigte ein erneut deutliches Wachstum. Auch Adobe hatte von Kauf auf Miete umgestellt und nun ein erneut deutlich zweistelliges Wachstum erzielen können. So konnte der Umsatz im Abo-Modell im zweiten Quartal um 36,9% gesteigert werden, nach 29,3% im ersten Quartal.



Die vollständige Einschätzung zur Mensch und Maschine Aktie können Sie hier downloaden: Download