Dreimal zeigte der DAX nach einem Allzeithoch die gleiche Reaktion. Es folgte die schnelle Mitnahme von Gewinnen. Ist das schon ein Vorbote der saisonal schwachen Phase? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, ThyssenKrupp, Bayer, Continental, Airbus, Ströer, McDonalds, Gold.

der DAX schloss zum Ende der 25. Kalenderwoche bei 12733 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12753 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 19. Juni bis 23. Juni um 20 Zähler oder 0,2 Prozent tiefer. Dabei gelang es dem Index am Dienstag abermals, ein neues Allzeithoch bei 12952 Punkten zu etablieren. Was jedoch danach folgte, war die bereits von den vorherigen Rekordständen bekannte Reaktion eines schnellen Abverkaufs der erzielten Gewinne. Einige Anleger scheinen dem Markt also ab dem Niveau um 13000 Punkten nicht noch mehr zuzutrauen und nehmen lieber kurzerhand das Erreichte mit.

Auch die Saisonalität muss in diesem Zusammenhang beachtet werden. Es beginnt die Urlaubszeit. Da sich in einigen Depots gute Gewinne befinden dürften, die durch eine Performance von rund 24 Prozent auf Jahressicht und 11 Prozent seit Jahresbeginn im DAX entstanden sein sollten, wird sich der eine oder andere Anleger überlegen, seine Gewinne vom Depot aufs Konto zu holen, bevor er in den Sommermonaten in Urlaub geht und während der freien Tage kein unnötiges Risiko offener Postionen eingehen möchte. ...

