Vor dem SPD-Parteitag am Sonntag in Dortmund hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Partei zu einer Aufholjagd aufgerufen. "Wir halten zusammen, wir sind eine starke Partei, wir sind kampfbereit", sagte Schulz am Samstag.

"Wir werden die Mehrheit der Bevölkerung auf unsere Seite ziehen, ganz einfach deshalb, weil die andere Seite nichts hat", sagte der Parteichef weiter. 60 Prozent der Bevölkerung hielten die Wahl noch nicht für entschieden, so Schulz. Zudem hätte die SPD sowohl Steuer- als auch Rentenkonzepte vorgelegt, wogegen die Union darauf verzichtet habe. Am Sonntag will der Parteitag das Wahlprogramm offiziell beschließen, am Dienstag soll dann auf einer Bundespressekonferenz eine Bilanz der Großen Koalition gezogen werden.

In Umfragen hatte die SPD zuletzt wieder deutlich verloren.