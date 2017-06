Schon als Jugendlicher gewann der Argentinier Gino Tubaro Preise für seine Erfindungen. Mit 18 stellte er seine erste Handprothese mit einem 3D-Drucker her. Seitdem half er Hunderten Kindern ohne Finger.

Sie glänzen in rotem und blauen Kunststoff und machen die achtjährige Kaori Misue zum Star auf dem Spielplatz. Das argentinische Mädchen kam ohne Finger zur Welt und hat jetzt seine erste Prothese aus dem 3D-Drucker erhalten.

Mithilfe ihrer Handgelenksmuskulatur kann Kaori die Plastikfinger beugen und so im Kunstunterricht mit Klebeband und Stickern arbeiten. Sie kann Fahrradfahren, Seil springen und mit ihrer Mutter Kekse backen. Ihre staunenden Freunde haben schon gebettelt, die am Handgelenk festgeschnallte künstliche Hand ausleihen zu dürfen, die an farbenfrohe Spielzeug-Action-Figuren à la Transformers erinnert.

"Es war magisch", erinnert sich Kaoris Mutter Karina Misue. Die künstlichen Gliedmaßen gäben Kindern enormes Selbstvertrauen: "Sie tragen sie mit Stolz."

Kaori ist eines von mehrere Hundert Kindern in Argentinien, die ohne Finger zur Welt kamen und die nun schreiben, Sport treiben und musizieren können. Zu verdanken haben sie das den günstigen Handprothesen des 21-jährigen Erfinders Gino Tubaro. Der damalige US-Präsident Barack Obama hatte Tubaros Arbeit bei einem Besuch in Argentinien im vergangenen Jahr gelobt.

Das Projekt "Limbs" (Gliedmaßen) des jungen Erfinders ist Teil eines Trends von Open-Source-Initiativen zur 3D-Drucktechnik weltweit. Dazu zählt auch die Nonprofit-Organisation "e-NABLE" zur Versorgung von Bedürftigen mit Hand- und Armprothesen und das Studio "Build It Workspace", das Interessierte im Umgang mit Hightech-3D-Druckern schult.

4500 Menschen stehen auf der Warteliste

Initiator Tubaro fing schon in der Kindheit mit ...

