Die BKS Bank wächst. Mehr Mitarbeiter, mehr Filialen, höhere Bilanzsumme. Den Herausforderungen der Zukunft will man sich offensiv stellen - Stichwort Digitalisierung. Das Umfeld ist für Banken in den vergangenen Jahren nicht gerade einfacher geworden. Rückblickend betrachtet, war die Lehman-Krise mit ihrem Ausgangspunkt im Jahr 2008 der Start für massive Veränderungen. So wurden in Österreich im Bankensektor von 2008 bis Ende 2016 ganze 5750 Mitarbeiter abgebaut. Die Bilanzsumme verringerte sich kumuliert um 203 Milliarden Euro und 516 Filialen bzw. Hauptanstalten wurden geschlossen. Wachstum Bei der BKS Bank geht man einen anderen Weg. So steigt die Anzahl der Mitarbeiter seit 2000 (damals 645) auf nunmehr 924 (März 2017) stetig an. Bis...

