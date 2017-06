Der DAX gibt nach und zeigt dabei eine Verkaufsbereitschaft im Markt. Das führt zu Unruhe, weil Investoren sich nun fragen, wie lange sie an ihren Papieren festhalten sollen. Aktien verkauft man am besten, wenn es noch ruhig am Markt ist. In der letzten Woche wurde eine wichtige Marke im Chartbild unterschritten. Sie ist bisher nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...