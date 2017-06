Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Oftmals sehen Verbraucher ein Gütesiegel, doch die wenigsten wissen wirklich was dahinter steckt. Ist es eine gekaufte Auszeichnung, gab es eine tatsächliche Prüfung und wer hat die Zertifizierung kontrolliert?



Bei vielen herrscht Skepsis wenn es um Gütesiegel geht. Viele Siegelgeber veröffentlichen keine detaillierten Vergabebedingungen. Auch die Testergebnisse sind wenn überhaupt nur in einer Minimalversion veröffentlicht.



Orientierung will das Portal Label-online.de schaffen, das mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert wird.



Auf dem Internetportal beschreibt und bewertet die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. Labels nach einer einheitlichen, 12 Punkte umfassenden Matrix. Bewertet werden: Anspruch, Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz. Das Bewertungsschema reicht von "Besonders empfehlenswert" bis "Nicht empfehlenswert".



Im Bereich der Servicequalität wurde das Gütesiegel "Geprüfte Servicequalität (DIQP)" mit der Höchstbewertung: "Besonders Empfehlenswert" ausgezeichnet. In allen Kategorien hat das DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) die Höchstpunktzahl erreicht und wurde deshalb mit der bestmöglichen Bewertung ausgezeichnet.



"Diese Auszeichnung macht uns sehr stolz und zeigt eindrucksvoll wie wichtig es ist, verlässliche und unabhängige Label anzubieten" sagt DIQP Vorstand Monegel.



Das DIQP (www.diqp.eu) unterscheidet sich durch eine Trennung von Beratung, Prüfung sowie der Siegelvergabe und minimiert so mögliche Interessenskonflikte. Im Ergebnis kann man ein Gütesiegel nicht beim DIQP e.V. kaufen.



OTS: QCert Zertifizierung UG (haftungsbeschränkt) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127078 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127078.rss2



Pressekontakt: Qcert Zertifizierung UG (haftungsbeschränkt) Herr Scharfenberg Langobardenstraße 10 B 15834 Rangsdorf Telefon: 033708/355501 Telefax: 033708/355502 Scharfenberg@qualitycert.eu www.qualitycert.eu